Владимирские спортсменки завоевали 8 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 21:03 2018-10-25T21:03:31+03:00

В соревнования приняли участие больше 500 спортсменок из 19 регионов страны

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Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева. Владимирские спортсменки завоевали 8 золотых медалей.

В личном многоборье по программе мастеров спорта лучшей стала кандидат в мастера спорта Анна Кузнецова. По программе первого разряда победительницей в многоборье признана Ксения Субботина. Среди самых младших участниц 2008 года рождения пальму первенства завоевала Анна Николаева.

В групповых упражнениях мастеров спорта сборная команда Владимирской области выиграла «золото» в финале отдельных видов - в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Сборная команда юниоров стала абсолютной победительницей во всех видах программы. Девочки завоевали три золотые медали: в многоборье по программе КМС, а также в упражнениях с обручами и лентами в финале отдельных видов многоборья.

Сборная команда Владимирской области в групповых упражнениях по первому разряду завоевала золотую медаль в многоборье.