В Муроме насмерть сбили семилетнего мальчика
Он погиб до приезда скорой помощи
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25 октября около 18.30 в городе Муроме произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 44-летний житель Муромского района, сидя за рулем «Шевроле Ланос», ехал по улице в поселке Механизаторов и сбил 7-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время по данному факту назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.