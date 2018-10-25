В Муроме насмерть сбили семилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 20:48 2018-10-25T20:50:14+03:00

Он погиб до приезда скорой помощи

Изменить размер текста: A A

25 октября около 18.30 в городе Муроме произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 44-летний житель Муромского района, сидя за рулем «Шевроле Ланос», ехал по улице в поселке Механизаторов и сбил 7-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.