Детской городской больнице №1 подарили сертификат на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:41 2018-10-25T20:41:03+03:00

На эти деньги закупят датчики к аппаратам УЗИ

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25 октября в отделении санаторно-курортного лечения Детской городской поликлиники №1 прошла акция «Мир без слёз», где учреждению был передан сертификат на 1,5 млн рублей для покупки медицинского оборудования.

На полученные средства учреждение приобретёт дополнительные датчики к аппаратам УЗИ, которые необходимы для проведения обследований головного мозга новорождённым и детям грудного возраста, включая допплерографию сосудов, для кардиологических исследований детей младшего возраста и неонатального периода.

-Это оборудование позволит значительно сократить очерёдность и повысить качество медицинской помощи – ежедневно на 100 пациентов больше будет проходить УЗИ благодаря этим датчикам, – подчеркнула главврач Татьяна Максимова.

Кроме того, меценаты подарили маленьким пациентам яркое, увлекательное представление. На детский праздник приехали фокусники и персонажи легендарной передачи «Спокойной ночи, малыши!». В конце интерактивного шоу каждый ребёнок получил подарок от своих любимых героев.