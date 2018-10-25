Размер минимальной выплаты пенсионерам в 2019 году во Владимирской области составит 8526 рублей

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-25T17:18:04+03:00

Если пенсионер получает меньше, область будет доплачивать до этой суммы

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18 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал областной закон № 94 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии в 2019 году". Он составит 8 526 рублей. Именно столько будут минимальной получать на руки пенсионеры Владимирской области в следующем году.

Отметим, что официальная пенсия может ниже установленного минимального прожиточного минимума. Соответственно, различные начисления и выплаты будут производиться из этой суммы, а не прожиточного минимума.