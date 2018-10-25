2018-10-25T15:31:52+03:00
Общество

Максим Васенин назначен заместителем директора департамента финансов Владимирской области

Он станет помощником Вячеслава Кузина
Сергей МОРКОВКИН
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25 октября на должность первого заместителя директора департаментов финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области был назначен Максим Васенин. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Отметим, что согласно штатному расписанию администрации Владимирской области, вице-губернатор по бюджетной и налоговой одновременно является директором департамента финансов, бюджетной и налоговой политики. Поэтому, по сути Максим Васенин станет заместителем Вячеслава Кузина.

Максим Васенин родился в 1975 году в Кирове, окончил МГУ, руководил рядом промышленных предприятий, был депутатом четвертого, пятого и шестого созывов ЗС. В прошлом созыве областного парламента возглавлял профильный комитет по бюджетной и налоговой политике.

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