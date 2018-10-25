Владимирцы могут получать посылки без паспорта и заполнения извещения

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-25T14:38:27+03:00

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Новый проект по вручению отправлений с использованием простой электронной подписи для получателей посылок и заказных писем стартовал в 33-регионе в начале августа.

Сервис предоставляется бесплатно. Нужно лишь ззаполнить форму на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента.

При получении посылки необходимо просто назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления, либо показать его на экране мобильного телефона из официального приложения Почты России. Получателю приходит SMS-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

Зарегистрированный клиент отслеживает почтовое отправление по трек-номеру на сайте или в официальном мобильном приложении и, как только отправление поступит в почтовое отделение, достаточно предъявить оператору штрихкод с экрана телефона, назвать код из СМС и получить посылку.