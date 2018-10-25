2018-10-25T14:23:07+03:00
Общество

Шеф-повар из Суздаля накормит национальными блюдами жителей Греции

Дмитрий Бугорчиков проведет гастрономический ужин на острове Корфу
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская область представляет свои гастрономические изыски в рамках Российской гастрономической недели, которая проходит в Греции с 22 по 27 октября. Наш регион на уже второй год подряд представляет Суздаль. Несколько ресторанов города входят в федеральный проект «Гастрономическая карта России».

Шеф-кондитер одного из известных суздальских ресторанов Дмитрий Бугорчиков проведет гастрономический ужин на острове Корфу.

Ключевыми событиями Российской гастрономической недели в Греции являются презентации гастрономических туристических маршрутов, выставки производителей продуктов питания из российских регионов, тематические региональные ужины в исполнении российской команды шеф-поваров.

В этом году честь представлять Россию в Греции выпала восьми регионам. В их числе, кроме Владимирской, Псковская и Архангельская области, Москва и Ставрополь, Краснодарский и Пермский края, а также Ненецкий автономный округ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Размер минимальной выплаты пенсионерам в 2019 году во Владимирской области составит 8526 рублей
Максим Васенин назначен заместителем директора департамента финансов Владимирской области
Владимирцы могут получать посылки без паспорта и заполнения извещения
Жителей Владимирской области приглашают написать этнографический диктант
Гепрокуратура отменила уголовное дело против прокурора города Владимира
В театре "Разгуляй" - осенняя премьера
В библиотеке микрорайона Юрьевец пройдет вечер-реквием
Из-за митинга в честь 100-летия Комсомола на час перекроют движение
В поселке Мелехово заложили "Аллею героев"
11 ковровских МЧС-ников скрывали доходы
Первый снег во Владимир пойдет в пятницу
Владимирцы выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
В Ковровском районе столкнулись три машины
На переселение из аварийного жилья во Владимирской области выделят 4,7 миллиарда рублей
В Ковровском районе пожарные четыре часа тушили дом
В рамках реконструкции в парке "Добросельский" вырубят часть деревьев
Ковровские станки впервые используются на чемпионате WorldSkills Hi-Tech
Владимирские гимнасты завоевали 39 медалей на Всероссийских соревнованиях «Кубок памяти Н.Г. Толкачева»
В Александровском районе пропал пенсионер, который нуждается в медпомощи
В Коврове на стеле у Вечного огня появилось признание в любви на узбекском языке
Смоленские предприниматели приехали на владимирскую выставку
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Коврове
Владимирская медсестра заняла второе место на всероссийском конкурсе молодых профессионалов