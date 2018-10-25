Шеф-повар из Суздаля накормит национальными блюдами жителей Греции

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-25T14:23:07+03:00

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Владимирская область представляет свои гастрономические изыски в рамках Российской гастрономической недели, которая проходит в Греции с 22 по 27 октября. Наш регион на уже второй год подряд представляет Суздаль. Несколько ресторанов города входят в федеральный проект «Гастрономическая карта России».

Шеф-кондитер одного из известных суздальских ресторанов Дмитрий Бугорчиков проведет гастрономический ужин на острове Корфу.

Ключевыми событиями Российской гастрономической недели в Греции являются презентации гастрономических туристических маршрутов, выставки производителей продуктов питания из российских регионов, тематические региональные ужины в исполнении российской команды шеф-поваров.

В этом году честь представлять Россию в Греции выпала восьми регионам. В их числе, кроме Владимирской, Псковская и Архангельская области, Москва и Ставрополь, Краснодарский и Пермский края, а также Ненецкий автономный округ.