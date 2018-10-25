Жителей Владимирской области приглашают написать этнографический диктант

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-25T14:17:19+03:00

Проверить свои знания можно будет 2 ноября

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Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 2 ноября. Написать его может любой желающий, знающий русский язык. Возраст, образование и социальный статус не важны.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России.

Будет 30 вопросов: 20 вопросов — общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта - всего 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 30.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.

Во Владимире диктант можно будет написать в ВлГУ, Финансовом университете, ВЮИ ФСИН России и РАНХиГС.