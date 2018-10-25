Гепрокуратура отменила уголовное дело против прокурора города Владимира

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-25T15:28:35+03:00

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24 октября первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман отказал в удовлетворении жалобы главы владимирского Следкома Александра Еланцева на решение владимирской областной прокуратуры отменить уголовное дело против прокурора города Владимира Ильи Копытина.

Уголовное дело против Копытина было возбуждено региональным Следкомом по материалам УФСБ по Владимирской области 9 октября. Ранее в квартире прокурора был проведен обыск. Пресс-служба Следкома сообщала, что в суде ставился вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ильи Копытина, но городской прокурор на заседание не явился. По даннным ведомства, Илья Копытин будучи прокурором города Владимира и, ранее, прокурором города Мурома, "вступал во внеслужебные отношения с лицами, в отношении которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением незаконной коммерческой деятельности и реализацией прокурорского надзора".

На следующий день областная прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела, пояснив это нарушением закона. Следком направил жалобу в Генпрокуратуру, областная прокуратура направила жалобу в федеральный Следком.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что решение об отмене уголовного дела отмене не подлежит. Отметим, что решение принял заместитель генпрокурора, поэтому Следком может обжаловать решение на имя главы Генеральной прокуратуры.