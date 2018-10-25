В театре "Разгуляй" - осенняя премьера

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-25T13:51:03+03:00

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Театру "Разгуляй" исполняется 25 лет. В честь этого события артисты приготовили для владимирцев новый музыкальный спектакль "Это русское раздолье".

В основу спектакля заложена идея органичного сочетания красоты и пользы в народных костюмах, обрядах и обычаях русского народа.

Перед зрителями развернутся картины жизни молодежи в одной из деревенек, строго подчиненные календарному циклу, будням и праздникам. А на празднике - гулянья молодежи с народными играми, песнями, танцами и русскими забавами. Прозвучат любимые народные песни и песни аторов советского периода.

Танцевальные зарисовки и яркие костюмы делают спектакль красочным единым зрелищем.

Спектакль покажут 3 и 4 ноября в 15 часов. Цена билета - 500 рублей.