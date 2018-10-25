В библиотеке микрорайона Юрьевец пройдет вечер-реквием
28 октября библиотека-филиал №3 (мкр. Юрьевец, ул. Школьный проезд, д. 4) приглашает всех желающих на вечер-реквием «Только скорбь и вечная память», посвященный памяти известных деятелей культуры, искусства и науки, пострадавших в страшные годы террора.
Посетители мероприятия познакомятся с непростыми судьбами писателей и поэтов Солженицына, Ахматовой, Заболоцкого, актёра Жжёнова, конструктора Королёва и других известных личностей.
В ходе вечера прозвучат аудиозаписи песен в исполнении Козина, аудиозапись отрывка из поэмы «Реквием» Ахматовой, будет показан фрагмент фильма «В круге первом», снятого по роману Солженицына.
Гости библиотеки смогут ознакомиться с изданиями, представленными на книжной выставке «Летопись горького времени», посвященной репрессированным писателям и поэтам, а также литературным произведениям, рассказывающим о тех страшных событиях.
Начало - в 15 часов. Вход - свободный.