Из-за митинга в честь 100-летия Комсомола на час перекроют движение

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-25T13:30:23+03:00

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В понедельник в ряде российских городов пройдут шествия и митинги в честь 100-летия Комсомола. Во Владимире марш ВЛКСМ организуют по проспекту Ленина от улицы Чайковского до улицы Диктора Левитана в 13.30.

В связи с торжественным шествием движение по проспекту Ленина от улицы Разина до площади Победы перекроют с 13.30 до 14.30. Транспорт направят в объезд по "Пекинке", а также улицам Красноармейской, Казарменной и Садовой.