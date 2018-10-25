11 ковровских МЧС-ников скрывали доходы

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-25T11:55:47+03:00

За нарушение закона их могут уволить по утрате доверия

Изменить размер текста: A A

Ковровская прокуратура вскрыла факт неполного предоставления сотрудникам 8-ого отряда федеральной противопожарной службы во Владимирской области сведений о доходах и имуществе. Выяснилось, что пожарные скрывали данные о продаже машин и скрывали свою недвижимость. Некоторые работники не указали сведения о банковских вкладах.

Под санкции попали 11 человек. Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что им грозит не только выговор, но и увольнение в связи с утратой доверия.