11 ковровских МЧС-ников скрывали доходы
За нарушение закона их могут уволить по утрате доверия
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Ковровская прокуратура вскрыла факт неполного предоставления сотрудникам 8-ого отряда федеральной противопожарной службы во Владимирской области сведений о доходах и имуществе. Выяснилось, что пожарные скрывали данные о продаже машин и скрывали свою недвижимость. Некоторые работники не указали сведения о банковских вкладах.
Под санкции попали 11 человек. Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что им грозит не только выговор, но и увольнение в связи с утратой доверия.