Первый снег во Владимир пойдет в пятницу

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-25T11:51:38+03:00

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В ночь на пятницу синоптики обещают первые этой осенью заморозки - температура воздуха опустится ниже нуля. Хотя и не намного - к утру будет около -2 градусов. Днем в пятницу столбик термометра поднимется не выше +3 градусов. И, по прогнозам, пойдет первый за эту небывало теплую осень снег. Это чуть позже обычного - как правило, первый снег во Владимире выпалает 10 октября, а к 25 октября среднесуточная температура воздуха переходит через ноль.

Первый снег, как правило, долго не лежит. Так будет и в этом году - снег будет выпадать и таять все выходные. А на следующей неделе будет ясно, хотя и прохладно - около +5 градусов.

По народным приметам, постоянный снежный покров устанавливается через три недели после первого снега. В этом году приметы почти совпадают с данными климатических наблюдений: снег плотно укрывает владимирскую землю к 21 ноября.