2018-10-25T10:29:59+03:00
Происшествия

В Ковровском районе столкнулись три машины

Есть пострадавшие
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Около 18 часов в Ковровском районе, на ФАД М-7 Волга, 246 км. у н.п. Сенинские Дворики, произошло ДТП: столкнулись три машины. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и АСС Владимирской области.Как сообщают спасатели, в результате аварии есть пострадавшие.

Подразделением 8 отряда ФПС производился сбор информации на месте ДТП. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 6 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и единица техники.

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