На переселение из аварийного жилья во Владимирской области выделят 4,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-25T10:29:54+03:00

Средства рассчитаны на пять лет

Изменить размер текста: A A

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с гендиректором Фонда ЖКХ Константином Цициным. Глава региона и директор Фонда обсудили вопросы переселения жителей из аварийного жилья и обеспечения их качественной питьевой водой.

На переселение из аварийного жилья во Владимирской области по программе до 2024 из областного и федерального бюджетов будет выделено 4,7 миллиарда рублей. Планируется переселить граждан, проживающих на общей площади 108,5 тысяч квадратных метров.

Также Владимир Сипягин и Константин Цицин обсудили возможность модернизации системы водоснабжения по проекту "Чистая вода". Проект предусматривает строительство и модернизацию водозаборов, сооружений водоподготовки и станций обезжелезивания, строительство и реконструкцию сетей.