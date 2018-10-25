В рамках реконструкции в парке "Добросельский" вырубят часть деревьев

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-25T08:51:17+03:00

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Сейчас на сайте мэрии идет активное обсуждение проекта реновации парка "Добросельский". Одновременно с этим главный архитектор города Андрей Быков и авторы концепции реновации из проектного бюро "Абсолют проект" выехали в парк.

На работчей встрече еще раз обсудили, что будет нового в парке. Проектировщики планируют построить в центре парка амфитеатр со сценой и проекционным оборудованием для кинопоказа, возродив летний кинотеатр. Вдоль улицы Комиссарова планируется установить круглогодичную многофункциональную спортивную зону. Спортивный городок будет состоять не только из традиционных силовых тренажеров. В обновленном парке появятся скалодром, площадка для занятий воркаутом, памп-трек, а также крытый скейт-парк.

При этом деревья, растущие на местах будущих объектов строительства, вырубят. Один из авторов проекта Андрей Гладышев говорит, что количество зеленых насаждений при этом не уменьшится. Новые деревья посадят вдоль новой главной аллеи и по периметру центральной площади.

Бюро "Абсолют проект" обязано выполнить проект обновления парка до конца 2018 года. Голосование по проекту продолжается на официальном интернет-сайте администрации города (vladimir-city.ru) в разделе "Голосование за городские проекты". Там можно узнать о других решениях, планируемых в "Добросельском".