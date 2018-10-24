Ковровские станки впервые используются на чемпионате WorldSkills Hi-Tech

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-24T18:51:31+03:00

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24 октября в Екатеринбурге стартовал 5-й Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

Впервые в качестве конкурсного оборудования в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» используются станки производства Ковровского электромеханического завода – вертикально-фрезерные обрабатывающие центры KBC MB184 M5.

КЭМЗ принимает участие в чемпионате с 2014 года. В 2016 году молодой специалист предприятия Александр Воробьёв завоевал первое место в компетенции «Токарные работы на станках с ПУ». В этом году честь завода и всей Владимирской области отстаивает Евгений Кузьмин, он поборется за победу в компетенции «Фрезерные работы на станках с ПУ». Чемпионат продлится до 28 октября.