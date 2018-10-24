Владимирские гимнасты завоевали 39 медалей на Всероссийских соревнованиях «Кубок памяти Н.Г. Толкачева»

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-24T18:45:58+03:00

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Во Владимире завершился «Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева». В нем участвовало около 350 гимнастов из 27субъектов и 40 городов России, а также спортсмены из Донецка и Луганска.

Владимирцы завоевали 39 медалей. Мужская команда выиграла 26 медалей: 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.

Больше всех наград на счету Кирилла Прокопьева (5 золотых и 1 серебряную медали). У Владислава Новокшонова - 3 золота и 2 серебра. Виталий Суходольский также завоевал 5 медалей. По 2 медали у Никиты Куршакова и Сергея Камолитдинова. Серебро взяли Тимур Камолитдинов, Алексей Пищик и Шухрат Ходжаев. По одной бронзовой медали завоевали Даниил Черашев, Максим Подсевалов и Лев Панфилов.

В копилке наших гимнасток 13 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Их принесли Анастасия Ширшова,Татьяна Руст, Ксения Блохина. Марина Малюкевич,Анастасия Агафонова, Злата Гладышева, Серафима Позина. Еще одну золотую медаль завоевала воспитанница ковровской школы Александра Максимова..