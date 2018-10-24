2018-10-24T17:43:20+03:00
Происшествия

В Александровском районе пропал пенсионер, который нуждается в медпомощи

Последний раз он выходил на связь 7 октября
Валерия Рудометова
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит помощи в поисках Владислава Кашинина 1944 года рождения. Он жил в городе Карабаново, Александровского района. Последний раз выходил на связь 7 октября. До сих пор его местонахождение неизвестно.

74-летний мужчина нуждается в медицинской помощи.

Его рост 176 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Носит очки, возможна борода.

Если вы видели этого человека, просьба звонить по номеру 89042523737.

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