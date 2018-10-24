В Александровском районе пропал пенсионер, который нуждается в медпомощи
Последний раз он выходил на связь 7 октября
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:
Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит помощи в поисках Владислава Кашинина 1944 года рождения. Он жил в городе Карабаново, Александровского района. Последний раз выходил на связь 7 октября. До сих пор его местонахождение неизвестно.
74-летний мужчина нуждается в медицинской помощи.
Его рост 176 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Носит очки, возможна борода.
Если вы видели этого человека, просьба звонить по номеру 89042523737.