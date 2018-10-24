В Коврове на стеле у Вечного огня появилось признание в любви на узбекском языке
На утро от нее не осталось и следа
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Вечером 23 октября бдительные жители Коврова, проходя мимо стелы у Вечного огня обратили внимание на надпись на незнакомом языке. Об этом сообщает издание iKovrov.
Озадаченные местные жители обратились в полицию. Позже выяснилось, что надпись признание в любви на узбекском языке. Видимо, так романтичный вандал хотел покорить сердце возлюбленной.
На утро надпись исчезла. Коммунальные службы быстро стерли послание на узбекском.