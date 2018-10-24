2018-10-24T16:50:03+03:00
Общество

Смоленские предприниматели приехали на владимирскую выставку

Регионы налаживают бизнес-сотрудничество
Артём Черепанов
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24 октября во владимирском Экспоцентре открылась традиционная выставка "Бизнес для бизнеса". В работе выставки-форума принимает участие и делегация Смоленской области, которая находится в нашем регионе с бизнес-миссией. В её составе - смоленские предприниматели, представители Торгово-промышленной палаты 67-го региона и Центра поддержки предпринимателей. Гости презентовали свой бизнес-потенциал и познакомились с владимирскими коллегами.

В настоящее время налаживается тесное сотрудничество между двумя регионами в сфере бизнеса. Уже достигнуты договоренности между Центром поддержки предпринимательства областного Бизнес-инкубатора и Торгово-промышленной палатой Смоленской области по развитию выставочной деятельности и проведению межрегиональных бизнес-миссий.

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