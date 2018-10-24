Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Коврове

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-24T15:12:14+03:00

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За две декады октября специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» произвели 15 отключений электрической энергии у злостных должников, жителей города Коврова. До конца месяца в городе оружейников запланированы ограничительные меры еще у 50 потребителей. Общая задолженность физических лиц, жителей Коврова, за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 октября 2018 года составляет 82 млн рублей.

«Мы используем два способа уведомления должников, физических лиц, об отключении электрической энергии: текст извещения включен в счет-квитанцию абонента или направляется отдельным документом. В счетах за август такие сообщения получили 176 жителей Коврова, и на погашение задолженности им давалось 30 дней. Если задолженность не была погашена, у данных потребителей в октябре мы производим отключение электроэнергии», – рассказал руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов в г. Коврове «ЭнергосбыТ Плюс» Олег Кутяков.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает об административной ответственности, которая предусмотрена за самовольное подключение к электрическим сетям. Специалистами компании составлено и направлено в полицию 45 заявлений о возбуждении административного производства. Четверым должникам, подключившимся самовольно, мировыми судьями назначены штрафы в совокупности на 35 тыс. рублей.

Ограничительные меры являются одним из самых действенных способов воздействия на должников. После получения уведомления о возможном ограничении довольно часто клиенты гасят задолженность либо обращаются за предоставлением рассрочки. Поэтому Владимирский филиал напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.