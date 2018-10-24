Владимирская медсестра заняла второе место на всероссийском конкурсе молодых профессионалов

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-24T15:01:27+03:00

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Операционная медицинская сестра отделения экстренной хирургии ОКБ и преподаватель Владимирского медицинского колледжа Валерия Быкова – в числе победителей конкурса «Лучший молодой специалист-2018», который прошел в Санкт-Петербурге.

медики представили на суд жюри творческую работу и рассказали, почему они пришли в профессию.

– В своей профессии мне бы хотелось постоянного развития и разнообразной практики с внедрением современных стандартов и технологий, достичь мастерства в своем деле, – написала в своем эссе Валерия. – Моя цель в обозримом будущем – приобрести необходимые навыки для уверенного участия в сложных операциях, а также для возможности быть наставником таким же молодым специалистам, как я.

Валерия убеждена, что современная операционная медицинская сестра должна не просто безупречно владеть практическими навыками, но и анализировать свою деятельность, совершенствовать теоретическую подготовку, активно участвовать в различных конференциях, профессиональных конкурсах и мастер-классах.