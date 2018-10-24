2018-10-24T15:01:27+03:00
Общество

Владимирская медсестра заняла второе место на всероссийском конкурсе молодых профессионалов

Валерия Быкова заняла призовое место в номинации «Мой выбор».
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом здравоохраненияфото предоставлено департаментом здравоохранения
Изменить размер текста:

Операционная медицинская сестра отделения экстренной хирургии ОКБ и преподаватель Владимирского медицинского колледжа Валерия Быкова – в числе победителей конкурса «Лучший молодой специалист-2018», который прошел в Санкт-Петербурге.

медики представили на суд жюри творческую работу и рассказали, почему они пришли в профессию.

– В своей профессии мне бы хотелось постоянного развития и разнообразной практики с внедрением современных стандартов и технологий, достичь мастерства в своем деле, – написала в своем эссе Валерия. – Моя цель в обозримом будущем – приобрести необходимые навыки для уверенного участия в сложных операциях, а также для возможности быть наставником таким же молодым специалистам, как я.

Валерия убеждена, что современная операционная медицинская сестра должна не просто безупречно владеть практическими навыками, но и анализировать свою деятельность, совершенствовать теоретическую подготовку, активно участвовать в различных конференциях, профессиональных конкурсах и мастер-классах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленские предприниматели приехали на владимирскую выставку
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Коврове
Из-за ремонта Пекинки закрыли выезд на нее с улицы Ставровская
Во Владимире появятся улицы Подлиповская, Гористая и Немцово Поле
Во владимирской школе №36 заболели пневмонией 15 детей
Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
Владимирские ортопеды-травматологи смогут делать операции на сухожилиях
В Петушках откроется физкультурно-оздоровительный комплекс
Владимирская область заняла третье место в направлении food-туризма
Следственный комитет возбудил уголовное дело по взрыву газопровода в Меленковском районе
В Ковровском колхозе нашли нелегальную лесопилку
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Ночью на Южном объезде Владимира грузовик врезался в автобус
Для владимирских школьников проведут федеральные контрольные по биологии и математики
Ремонт на Южном обходе Владимира закончат к понедельнику
Выезд с дороги-дублера у "Тандема" на трассу М7 открыли для автомобилей
Установлена официальная цена квадратного метра жилья во Владимире
Во Владимире открыли мемориальные доски в память четверых Героев Советского Союза
В Меленковском районе загорелся магистральный газопровод
Во Владимирской области прокуратура добилась присвоения пенсионерке звания "Ветеран труда"
В Гороховецком районе нетрезвый мужчина угнал машину друга и попал в аварию
В Меленках вандал сломал чашу городского фонтана