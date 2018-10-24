Из-за ремонта Пекинки закрыли выезд на нее с улицы Ставровская

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-24T14:17:10+03:00

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Во Владимире продолжается ремонт федеральной трассы М-7 в черте города. Работы постепенно смещаются от моста через Рпень к Юрьевцу, рабочие вплотную подобрались к выезду из города. В связи с этим, как сообщает подведомственная Росавтодору структура, отвечающая за этот ремонт - «Упрдор Москва - Нижний Новгород» - с 24 октября, то есть с сегодняшнего дня, закрыт выезд на Пекинку с улицы Ставровская. Строго говоря, улица Ставровская выезда на Пекинку не имеет, та дорога, которая выходит на улицу Лакина - участок федеральной трассы, называется улица Куликова, но имеется в виду именно этот выезд, популярный у автомобилистов, которые хотят попасть на Пекинку с проспекта Ленина, минуя развязку у «Макдональдса».