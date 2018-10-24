Во Владимире появятся улицы Подлиповская, Гористая и Немцово Поле
На карте города вскоре появятсяновые улицы: Подлиповская, 1-е Подлипки, 2-е Подлипки, Гористая, Немцово Поле, 1-я Полетная и 2-я Полетная.
Если первые четыре названия улиц отражают характер местности, то наименование «Немцово поле» связано с деревней Немцово, которая находится поблизости, а 1-я и 2-я Полетные расположены рядом с аэропортом.
В микрорайоне Юрьевец двум новым улицам предлагается дать названия Большая Лучистая и Малая Лучистая в дополнение к уже существующим здесь названиям улиц «Искристая», «Светлая» и «Ясная». Все новые наименования предварительно рассмотрены на заседании городской топонимической комиссии.
Перечень остановочных пунктов дополнят наименования новых остановок «ТЦ «Меридиан», «Мегаторг», «улица Почаевская», «Парковая» и «улица Совхоз Вышка». Решения будут переданы на утверждение горсовета.