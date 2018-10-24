Во владимирской школе №36 заболели пневмонией 15 детей

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-24T13:51:41+03:00

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Среди обучающихся школы №36 в Добром зафиксировали еще девять детей с пневмонией. Школу закрыли на карантин еще 17 октября, и на тот момент было шестеро заболевших. Возможно после каникул школа и откроется, но карантин Роспотребнадзор оставит еще на несколько недель.

- Инкубационный период у заболевания три недели. И если бы в течение этого времени вспышек больше не было, то карантин бы со школы сняли. Но теперь заболели еще 9 учеников из этой же, 36-ой, школы. Последний ребенок зафиксирован в понедельник, значит, специалисты Роспотребнадзора отсчитывают от этого дня еще три недели, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области. - Школа уже обработана, ребята учатся дистанционно. Анализы первых заболевших детей в конце сентября — начале октября уже пришли. У всех — наличие микроплазмы в крови, то есть это подтверждение пневмонии. Новые заболевшие также сдают анализы, и, с большей вероятностью, диагноз тоже подтвердится. Сейчас ребята наблюдаются у врача-педиатра.

К сожалению, прививок от пневмонии нет, и протекает болезнь сначала также, как и ОРВИ, только потом дает осложнения.

В прошлом году вспышка пневмонии была зафиксирована в октябре в Радужном. На карантин тогда закрыли две школы.