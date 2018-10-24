Владимирские ортопеды-травматологи смогут делать операции на сухожилиях

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-24T13:29:14+03:00

Специалисты усовершенствовали свои хирургические навыки в клиниках Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и Казани.

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В этом году специалисты травматолого-ортопедического отделения Областной клинической больницы освоили артроскопическую реконструкцию сухожилий вращательной манжеты плеча и коррегирующую остеотомию костей голени с использованием фиксирующих пластин системы «Томофикс».

Внедрение артроскопических методик стало возможным благодаря приобретению современного оборудования, а также повышению квалификации ортопедов-травматологов в зарубежных и отечественных клиниках. В частности, владимирские специалисты усовершенствовали свои хирургические навыки в клиниках Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и Казани.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением ОКБ Алексея Адаменко, большинство разрывов сухожилий вращательной манжеты плеча без операции не излечивается.

Выход – в проведении артроскопической реконструкции сухожилий. Теперь владимирские ортопеды-травматологи научились лечить таких пациентов с помощью малотравматичной артроскопической методики, возвращая пациентов к полноценной жизни.