В Петушках откроется физкультурно-оздоровительный комплекс
25 октября в Петушках состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».
В новый спортивный комплекс входят бассейн с 4 дорожками, спортивный зал для проведения соревнований по различным видам спорта, зона отдыха, сауна с купелью.
В спортивном зале будут работать секции волейбола, мини-футбола, баскетбола и художественной гимнастики, в бассейне – секции плавания. Также будет открыт тренажерный зал с современным и надежным оборудованием. Пропускная способность комплекса - 280 человек в сутки.
Новый ФОК станет местом проведения крупных соревнований, ставших уже традиционными в Петушинском районе: межрегиональный фестиваль спортивной борьбы, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, межрегиональный турнир по тхэквондо, фестиваль художественной гимнастики «Весенняя лазурь».