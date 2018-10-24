2018-10-24T13:19:20+03:00
Общество

В Петушках откроется физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый ФОК станет местом проведения крупных соревнований
Алексей СУХОВ
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25 октября в Петушках состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».

В новый спортивный комплекс входят бассейн с 4 дорожками, спортивный зал для проведения соревнований по различным видам спорта, зона отдыха, сауна с купелью.

В спортивном зале будут работать секции волейбола, мини-футбола, баскетбола и художественной гимнастики, в бассейне – секции плавания. Также будет открыт тренажерный зал с современным и надежным оборудованием. Пропускная способность комплекса - 280 человек в сутки.

Новый ФОК станет местом проведения крупных соревнований, ставших уже традиционными в Петушинском районе: межрегиональный фестиваль спортивной борьбы, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, межрегиональный турнир по тхэквондо, фестиваль художественной гимнастики «Весенняя лазурь».

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