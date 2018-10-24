2018-10-24T13:14:01+03:00
Общество

Владимирская область заняла третье место в направлении food-туризма

Журнал National Geographic составил список из лучших турнаправлений
Алексей СУХОВ
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Голосование National Geographic Traveler Awards 2018 длилось два месяца. Было представлено 25 номинаций. В итоге стали известны регионы страны, где лучше всего представлен этнический, экологический, гастрономический туризм.

Владимирская область заявила о себе как регион, куда можно приехать и вкусно поесть. Гостям предложили посетить "День Огурца" и "МедовухаФест" в Суздале, "Горохов день" в Гороховце, "Праздник муромского калача" в Муроме и "Фестиваль меда" в селе Леднево Юрьев-Польского района.

33-регион получил 15 процентов голосов и занял призовое третье место. Золото осталось за Татарстаном (40 процентов) и Сахалином (19 процентов).

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