Следственный комитет возбудил уголовное дело по взрыву газопровода в Меленковском районе

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-24T12:35:24+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газопровода близ деревни Адино Меленковского района по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

По данным следствия, причиной взрыва стал скачок давления при подаче газа с магистрального газопровода из Рязанской области. Подача газа жителям района сейчас производился из резервных источников.

Взрыв на газопроводе случился утром 24 октября. В результате аварии подземные коммуникации размером около 50 метров буквально выбросило на поверхность. От утечки газа возникло возгорание на площади радиусом около 100 метров, последствием которого стало уничтожение лесного массива на площади не менее 4 гектар. Жертв нет.