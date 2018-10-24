В Ковровском колхозе нашли нелегальную лесопилку
Прокуратура оштрафовала ее владельцев
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Ковровская городская прокуратура проверила использование сельскохозяйственных земель и нашла нелегальную лесопилку в колхозе в поселке Новом. Она находилась на землях сельскохозяйственного назначения. На территории, где должны быть картофельные поля, стояли склады, лежали опилки и работала циркулярная пила.
В отношении арендаторов земли возбуждено три административных дела. Колхозу запретили раздавать земли под нецелевое использование.