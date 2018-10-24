Ночью на Южном объезде Владимира грузовик врезался в автобус

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-24T11:26:43+03:00

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Авария случилась 24 октября на 183 километре трассы М-7 в 1.35. Водитель грузовика "ГАЗ" не выдержал безопасного расстояния на мокрой трассе и врезался в ехавший впереди автобус Поволжского государственного технологического университета марки "КАВЗ".

В аварии пострадали 48-летний водитель автобуса из Нижегородской области и 53-летний пассажир автобуса.