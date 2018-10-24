Владимирских школьников проверят на знание биологии и математики

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-24T11:24:22+03:00

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Владимирские школьники все хуже учат и знают естественные и точные науки. Конкретнее - биологию и математику. Такой вывод сделали в департаменте образования Владимирской области, проанализировав результаты ОГЭ в в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х.

Начиная с 2017 года, среди школьников, сдававших ЕГЭ по биологии снижается средний балл по экзамену и уменьшается количество выпускников, получивших больше 81 балла (сдавших «на пятерку»). Плоховато сдают ОГЭ по биологии и девятиклассники.

ОГЭ по математике среди девятиклассников тоже не радует - средний балл по области 3,6.

По всем этим причинам департамент образования решил провести контрольные работы по биологии в 7 классах и по математике в 8 классах в школах области во время проведения проверок по федеральному государственному контролю качества образования. Проверять работы будут аккредитованные эксперты.