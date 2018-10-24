Выезд с дороги-дублера у "Тандема" на трассу М7 открыли для автомобилей

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-24T10:37:45+03:00

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С 24 октября открыто движение транспорта в районе выезда с дороги-дублера на трассу М-7 близ ТЦ «Тандем», сообщает ФКУ Упрдор, которые которая управляет и обслуживает трассу.

Напомним, дублер «Пекинки», по которому автомобили и машины проезжали к торговому центру «Тандем», закрыли три дня назад. Но торговая точка заведомо не озаботилась альтернативными способами въезда к центру, когда в районе "Тандема" начался плановый ремонт дороги.

На сложности стали жаловаться водители, поэтому руководство федерального дорожного управления временно открыло его. Снять запрет на движение по небезопасному съезду решили вчера на совещании с участием представителей ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, администрации Владимирской области и города Владимира, а также регионального ГИБДД.