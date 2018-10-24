Установлена официальная цена квадратного метра жилья во Владимире

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-24T10:21:53+03:00

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Владимирская мэрия установила рыночную стоимость одного квадратного метра жилья во Владимире на 4 квартал 2018 года. Она составила 34970 рублей.

Эта сумма используется во всех расчетах по государственным и муниципальным программам, связанным с жильем. В частности, исходя из такой стоимости квадратного метра вычисляются субсидии, предоставляемые жителям города по программе приобретения жилья для молодых семей, социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома, предоставляемые многодетным семьям, а также при признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.