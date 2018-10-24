Во Владимире открыли мемориальные доски в память четверых Героев Советского Союза

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-24T10:06:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во владимирская гимназии №3 прошла торжественная церемония открытия мемориальных досок в память о четырех летчиках - Героях Советского Союза, которые когда-то, в 30-40-е годы, учились в третьей школе. Это Сергей Потапов, Александр Артемьев, Виталий Иванов и Иван Жуков. Установка мемориальных досок на школах - часть акции почитания памяти героев войны, которую проводит Российское Военно-историческое общество. В школьном музее гимназии №3 можно узнать о героях-летчиках более подробно. Ученики много лет занимаются сбором информации об их жизни и подвигах.

Почетное право открыть мемориальные доски было предоставлено ветеранам педагогического труда гимназии №3: Вере Бузыковой, Валентине Обориной, Вере Скворцовой, ветерану войны Николаю Щелконогову, а также лучшим ученикам гимназии. Акция приурочена к началу юбилейных торжеств, посвященных 100-летию гимназии №3, одного из старейших учебных учреждений города Владимира.