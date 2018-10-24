В Меленковском районе загорелся магистральный газопровод
От огня, по информации регионального МЧС, пострадало до 3-х гектар леса
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Прорыв и возгорание магистрального газопровода около деревни Адино Меленковского райна произошел в 7.45 24 октября. На место выехали сотрудники регионального МЧС.
К 8 утра газопровод перекрыли, а спустя еще 15 минут спасатели справились с открытым огнем. К счастью, никто не пострадал, а угрозы деревне, что находится в 7 километрах от ЧП, нет.
На месте работают до сих пор сотрудники МЧС, представители газовых служб и лесники.
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