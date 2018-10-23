2018-10-23T17:51:11+03:00
Происшествия

В Гороховецком районе нетрезвый мужчина угнал машину друга и попал в аварию

Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне машины.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, обвиняемый вместе с приятелем выпивали, после чего последний заснул. 38-летний мужчина, пока друг спит, решил угнать у него машину. Он выехал на федеральную трассу и врезался в легковушку. Потом уехал с места аварии.

В нескольких километрах от места проишествия полицейские нашли в кювете угнанную машину. Пьяный водитель тоже далеко не ушел.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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