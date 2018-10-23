2018-10-23T17:15:55+03:00
Общество

В Меленках вандал сломал чашу городского фонтана

Его нашли уже спустя несколько часов
Ольга МАКАРОВА
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В середине октября в дежурную часть Меленковского района поступила информация о том, что в городском парке кто-то сломал бетонное ограждение и керамическую чашу фонтана. Сумма ущерба превысила 19 000 рублей.

Вандала быстро нашли - под подозрение попал 25-летний судимый местный житель. Его задержали уже спустя несколько часов. Свою причастность к содеянному молодой человек отрицать не стал.

Возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".

Мужчине по санкциям статьи грозит либо солидный штраф - до 40 тысяч рублей или же в размере трехмесячного дохода, либо обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

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