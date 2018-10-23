2018-10-23T17:28:49+03:00
Происшествия

Гусевчанин грабил магазины

Ущерб составил около 80 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гесевчанина, его обвиняют за кражу и грабеж.

По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, с ноября прошлого года по май текущего обвиняемый залезал в квартиры и магазины города. Он воровал электрические инструменты, мобильные телефоны, бытовую технику и предметы быта.

В ходе расследования полицейские также установили, что гусевчанин совершил грабеж и в январе 2018 года.

Ущерб составил около 80 000 рублей. Все имущество мужчина реализовал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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