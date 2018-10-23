Владимирские каратистки привезли две медали с всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-23T16:47:33+03:00

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Владимирские каратистки Таисия Маркова и Анастасия Масленникова, выступавшие за сборную Владимирской области, завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на всероссийских соревнованиях "Кубок М.И. Кутузова", которые прошли в подмосковном Одинцово 20 октября.

Таисия выступала в категории "Кумите. Девушки 12-13 лет", а Настя - в категории "Ката. Девушки 16 лет и старше".

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 460 спортсменов из 29 регионов России. Так что попасть в число призеров, а тем более выиграть - было не так просто.