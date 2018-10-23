Промсвязьбанк улучшил условия по вкладу "Мой доход" - максимальная ставка составит 7,15% годовых

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-23T15:31:02+03:00

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Москва, 23 октября 2108 г. - Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу "Мой доход" в рублях в среднем на 0,35 п.п. и ввел надбавку за дистанционное открытие вклада и повышенные ставки для клиентов пенсионного возраста. Кроме того, с 2 млн руб. до 1 млн руб. снижена минимальная сумма для размещения под максимальную ставку.

С этого дня диапазон ставок по вкладу "Мой доход" составляет 6,4-7,15% годовых. Для пенсионеров при открытии вклада "Мой доход" действует повышенная ставка с учетом надбавки +0,1 п.п. Надбавка к ставке +0,1 п.п. предоставляется также любому вкладчику при размещении вклада в дистанционных каналах: интернет- и мобильном банке или в банкомате.

С учетом надбавок максимальная ставка составит 7,15% годовых при размещении денежных средств от 1 млн руб.

Промсвязьбанк предоставляет широкую линейку вкладов и накопительных счетов для частных лиц. Минимальная сумма размещения на вкладе составляет 10 тыс. руб. Подробно с условиями по вкладам вы можете ознакомиться по ссылке.