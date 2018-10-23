2018-10-23T14:39:35+03:00
Общество

Более трети жителей Владимира верят астрологическим предсказаниям

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 1 200 респондентов и выяснили, как мы относимся к гороскопам
Алексей СУХОВ
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Если вы думаете, что раз наступил XXI век, все сразу стали просвященными и забыли предрассудки свойственные больше средневековью, то вы глубоко заблуждаетесь. Пусть опрос от "Фотостраны" и не самый серьезный, однако выводы по нему тоже можно сделать.

Итак, 37 процентов опрошенных верят гороскопам. Это больше чем, треть! Некоторые следят не только за пророчествами из гороскопов, но даже пользуются услугами астрологов, заказывают подробные прогнозы жизненного пути. "Однажды прочитала гороскоп и поняла - про меня. Таких совпадений точно не бывает! С тех пор постоянно слежу за предсказаниями и они всегда сбываются," - делится своим мнением Светлана.

К счастью, 41 процент скептически относятся к астрологическим прогнозам и предпочитают не тратить на них свое время. Еще 22 процента не определились с ответом - респонденты замечали совпадения между гороскопами и действительностью, но не придают этому значения.

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