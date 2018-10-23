2018-10-23T14:32:51+03:00
Политика

Максим Васенин станет заместителем директора департамента финансов

Бывший депутат ЗС Владимирской области станет помощником Вячеслава Кузина
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший депутат ЗС Владимирской области Максим Васенин в ближайшее время станет заместителем директора департамента финансов Владимирской области. Руководителем этого профильного структурного подразделения администрации области является вице-губернатор по бюджетной и налоговой политике Вячеслав Кузин.

Ранее Максим Васенин был депутатом шестого созыва ЗС Владимирской области, возглавлял бюджетный комитет. В седьмой созыв Максим Васенин не прошел по итогам голосования.

В телефонном разговоре Максим Васенин сообщил, что уже подал документы на трудоустройство, поэтому его назначение может состояться уже на этой неделе.

Максим Васенин родился 1 октября 1975 года в Кирове. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности: математические методы анализа экономики, Кировский Политехнический Институт по специальности конструирование и технология электронно-вычислительных систем (не окончен). С 1999 года работа в коммерческих структурах. С 2001 года возглавлял ОАО Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» и с 2004 года (одновременно) — ОАО «Владимирскую макаронную фабрику». В 2009 году избран председателем комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике. Депутат четвертого, пятого и шестого созывов ЗС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гороховецком районе нетрезвый мужчина угнал машину друга и попал в аварию
В Меленках вандал сломал чашу городского фонтана
Гусевчанин грабил магазины
Владимирские каратистки привезли две медали с всероссийских соревнований
Промсвязьбанк улучшил условия по вкладу "Мой доход" - максимальная ставка составит 7,15% годовых
Более трети жителей Владимира верят астрологическим предсказаниям
В Собинском районе пройдет фестиваль по спортивному ориентированию
Во Владимире увековечат память четырех летчиков
В Гороховце парернь угнал машину пьяного друга и врезался на федеральной трассе
В Муромский роддом сливочное масло поставляло предприятие "призрак"
Больше всего простудой во Владимирской области болеют дети от трех до шести лет
Владимирцы смогут "отправиться" в 1958 год
Пьяных буйных пассажиров сняли с поезда в Муроме
"БигАвтоТранс Плюс" отправит работников в простой
Во Владимире откроется выставка, посвященная столетию юннатского движения в России
В школах Владимирской области ввели дополнительные меры безопасности
ФСБ во Владимире накрыла фирму, ставившую поддельные штампы мигрантам
Во Владимире дали 4 года условно железнодорожнику-взяточнику
Илья Потапов стал заместителем директора департамента ЖКХ Владимирской области
Владимирцев приглашают на концерт итальянского гитариста
Владимирские продукты будут поставлять в Москву