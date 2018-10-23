Максим Васенин станет заместителем директора департамента финансов

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-23T14:32:51+03:00

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Бывший депутат ЗС Владимирской области Максим Васенин в ближайшее время станет заместителем директора департамента финансов Владимирской области. Руководителем этого профильного структурного подразделения администрации области является вице-губернатор по бюджетной и налоговой политике Вячеслав Кузин.

Ранее Максим Васенин был депутатом шестого созыва ЗС Владимирской области, возглавлял бюджетный комитет. В седьмой созыв Максим Васенин не прошел по итогам голосования.

В телефонном разговоре Максим Васенин сообщил, что уже подал документы на трудоустройство, поэтому его назначение может состояться уже на этой неделе.

Максим Васенин родился 1 октября 1975 года в Кирове. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности: математические методы анализа экономики, Кировский Политехнический Институт по специальности конструирование и технология электронно-вычислительных систем (не окончен). С 1999 года работа в коммерческих структурах. С 2001 года возглавлял ОАО Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» и с 2004 года (одновременно) — ОАО «Владимирскую макаронную фабрику». В 2009 году избран председателем комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике. Депутат четвертого, пятого и шестого созывов ЗС.