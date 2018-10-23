2018-10-23T14:16:09+03:00
Спорт

В Собинском районе пройдет фестиваль по спортивному ориентированию

На мероприятие приедут более 1100 спортсменов из более чем 35 регионов России.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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20-й традиционный фестиваль по спортивному ориентированию Владимиро-Суздальская Русь» пройдет с 26 по 28 октября в Собинском районе на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп».

На соревнования приедут более 1100 спортсменов из более, чем 35 регионов России. Возраст участников - от 9 до 75 лет, поэтому предусмотрены 22 возрастные соревновательные категории.

Программа фестиваля включает соревнования в дисциплине «Спринт» в ночных условиях (26 октября), в классической дистанции (27 октября) и соревнования по выбору (28 октября).

Состязания «Владимиро-Суздальская Русь» - самые массовые из всех официальных спортивных состязаний во Владимирской области. Фестиваль включен в Единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта РФ.

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