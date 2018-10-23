2018-10-23T14:05:22+03:00
Общество

Во Владимире увековечат память четырех летчиков

23 октября в Гимназии №3 г. Владимира состоится торжественное открытие мемориальных досок
Алексей СУХОВ
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Завтра, 23 октября, в полдень в Гиназии №3 появятся мемориальные доски 4 летчикам - Героям Советского Союза, которые учились в школе в 30-40-е годы ХХ века: Потапову Сергею Ивановичу (1921-1991); Артемьеву Александру Алексеевичу (1922-1989); Иванову Виталию Андреевичу (1923-2008); Жукову Ивану Ефимовичу (р. 1934 г.).

Акция приурочена к началу юбилейных торжеств, посвященных 100-летию Гимназии № 3, одного из старейших учебных учреждений города Владимира. На церемонию открытия приглашен Герой Советского Союза Иван Ефимович Жуков, проживающий сейчас в Подмосковье.

Установка мемориальных досок — часть масштабного проекта Российского военно-исторического общества по увековечению памяти героев Отечества.

Более двух тысяч мемориальных знаков уже установлено в Ивановской, Ярославской, Мурманской, Белгородской, Владимирской и ещё в 17 областях, в Краснодарском крае, республиках Марий Эл, Карелии, Чувашии, в Москве и Санкт-Петербурге, в Приднестровье.

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