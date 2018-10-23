В Гороховце парернь угнал машину пьяного друга и врезался на федеральной трассе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-23T14:01:22+03:00

А потом убежал с места аварии

Изменить размер текста: A A

Гороховецкие полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в угоне машины приятеля. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, молодой человек после алкогольной посиделки с другом, дождался пока тот заснет и угнал его "семерку".

Заведя машину, угонщик выехал на федеральную трассу и врезался в легковушку. Машина попала в кювет. Водитель сбежал с места ДТП. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили факт неправомерного завладения автомобилем правонарушителем. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело.