В Муромский роддом сливочное масло поставляло предприятие "призрак"

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-23T13:24:06+03:00

Не исключено, что продукт может быть фальсифицированным

Изменить размер текста: A A

Специалисты областного управления Роспотребнадзора установили, что в муромский роддом сливочное масло поставляло предприятие "Мастер". Однако согласно выписки из реестра налоговой службы, данное юридическое лицо не занимается переработкой молока и молочной продукции, а основным видом деятельности является строительство и переработка древесины.

Кроме того, указанная на этикетке и в декларации улица Краснодарская в городе Ростов - на - Дону - отсутствует.Не исключено, что продукция предприятия "призрака" - фальсифицированная.

Информацию направили в органы ГУ МВД России, УФНС.

Управление Роспотребнадзора призывает потребителей быть бдительными при выборе молочной продукции, обращая внимание на маркировку, стоимость продукта и его производителя.