2018-10-23T13:24:06+03:00
Общество

В Муромский роддом сливочное масло поставляло предприятие "призрак"

Не исключено, что продукт может быть фальсифицированным
Алексей СУХОВ
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Специалисты областного управления Роспотребнадзора установили, что в муромский роддом сливочное масло поставляло предприятие "Мастер". Однако согласно выписки из реестра налоговой службы, данное юридическое лицо не занимается переработкой молока и молочной продукции, а основным видом деятельности является строительство и переработка древесины.

Кроме того, указанная на этикетке и в декларации улица Краснодарская в городе Ростов - на - Дону - отсутствует.Не исключено, что продукция предприятия "призрака" - фальсифицированная.

Информацию направили в органы ГУ МВД России, УФНС.

Управление Роспотребнадзора призывает потребителей быть бдительными при выборе молочной продукции, обращая внимание на маркировку, стоимость продукта и его производителя.

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