Больше всего простудой во Владимирской области болеют дети от трех до шести лет

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-23T13:13:31+03:00

Однако эпидпорог не превышен

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С 15 по 21 октября уровень заболеваемости ОРВИ не превысил эпидемический порог, регистрируемый показатель заболеваемости ниже на 8,3%. Преимущественно болели дети от 3 до 6 лет.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, на прошлой неделе в области за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 8 770 заболевших, среди них 5 616 детей. Во Владимире обратилось 2 677 человек, среди них 1 636 детей.

Среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют характерные для данного периода года возбудители – аденовирусы, вирусы гриппа не обнаружены.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 103,2, во Владимире – 74,4, в Ковровском районе – 73,5, и в Гусь-Хрустальном районе – 63,2.